В ЯНАО сформируют IT-сообщество

По результатам IT-форума школьные и студенческие команды начнут реализацию своих проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущие специалисты в IT-сфере приедут в Салехард (ЯНАО), чтобы обучить ямальских школьников и студентов информационным технологиям. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в рамках форума планируется сформировать сообщество будущих программистов, аналитиков данных, веб-дизайнеров и других востребованных в округе IT- специалистов.

«В Салехарде состоится первый образовательный IT-форум. Представители ведущих компаний и вузов в сфере информационных технологий проведут для школьников и студентов Ямала образовательные интенсивы на первом ямальском образовательном IT-форуме, который состоится 15 — 16 сентября в Салехарде», — говорится в сообщении.

Участники форума смогут получить знания от специалистов, образовательных платформ «Нетология», Skillbox, «Учи.ру» и Skyeng. Ребята также поучаствуют в интенсивах по разработке цифровых решений. Планируется, что такое мероприятие в округе будет проходить ежегодно.

«По результатам IT-форума школьные и студенческие команды начнут реализацию своих проектов. В округе планируется запустить цикл хакатонов для школьников и студентов, конкурсное движение по алгоритмическому программированию, разработке мобильных приложений», — добавили там.

Ранее сообщалось, что студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. С 28 августа по 1 сентября в Салехарде пройдет программа «На одной волне со студентами: Ямал».

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в России. Только в прошлом году заявки на обучение в ИТ-сфере подали 72 тысячи человек. Благодаря поддержке властей, жители России могут пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.