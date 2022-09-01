В Тюмени из-за сноса школы для инвалидов младшеклассникам пришлось учиться во вторую смену

02 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Учеников младших классов в двух школах, где теперь будут учиться дети с ОВЗ, перевели во вторую смену Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за сноса школы №2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья), воспитанников распределили в другие образовательные организации, что привело к переводу во вторую смену уже обучающихся в них детей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования администрации Тюмени. Учиться после обеда предстоит ребятам из начальных классов. «В связи со сносом школы №2 образовательный процесс для обучающихся организован на базе школ № 60 и 68. В расписание занятий этих организаций внесены изменения: для части классов обучение будет проходить во вторую смену. При этом приняты меры, обеспечивающие соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали URA.RU в городском департаменте образования. Согласно СанПин, на который сослались власти, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может происходить только в первую смену. Таким образом, после обеда предстоит учиться другим школьникам. По информации URA.RU, это коснулось вторых, третьих, и четвертых классов. По данным департамента образования, такая ситуация может продлиться три года. Именно столько времени отводится на строительство новой школы взамен той, что снесут. Власти также подчеркнули, что переход в обычные школы несовершеннолетние с ОВЗ совершили в компании своих педагогов, имеющих специальные знания по обучению этой категории детей.

Из-за сноса школы №2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья), воспитанников распределили в другие образовательные организации, что привело к переводу во вторую смену уже обучающихся в них детей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования администрации Тюмени. Учиться после обеда предстоит ребятам из начальных классов. «В связи со сносом школы №2 образовательный процесс для обучающихся организован на базе школ № 60 и 68. В расписание занятий этих организаций внесены изменения: для части классов обучение будет проходить во вторую смену. При этом приняты меры, обеспечивающие соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали URA.RU в городском департаменте образования. Согласно СанПин, на который сослались власти, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может происходить только в первую смену. Таким образом, после обеда предстоит учиться другим школьникам. По информации URA.RU, это коснулось вторых, третьих, и четвертых классов. По данным департамента образования, такая ситуация может продлиться три года. Именно столько времени отводится на строительство новой школы взамен той, что снесут. Власти также подчеркнули, что переход в обычные школы несовершеннолетние с ОВЗ совершили в компании своих педагогов, имеющих специальные знания по обучению этой категории детей.