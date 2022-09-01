Два мэра из ХМАО отказались от идеи объединения территорий

Главы Югорска и Советского района отказались от идеи объединения территорий

02 сентября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Главы Югорска и Советского района не хотят объединять муниципалитеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Югорска Алексей Харлов и мэр Советского района Евгений Буренков скептически настроены к идее про объединение их муниципалитетов, которые расположены в 10 километрах друг от друга. Своей позиции чиновники поделились с URA.RU. «Вопрос объединения Югорска и Советского района сейчас не стоит. Для этого необходимы предпосылки, и в первую очередь, экономические. Муниципалитеты должны дополнять экономику друг друга. А сейчас Югорск и Советский район — это дотационные территории. Поэтому никакой выгоды от их объединения не будет. Это понимание есть на уровне городской и районной администрации. Такой же точки зрения придерживаются и в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа», — прокомментировал глава Югорска. Глава Советского района в разговоре с журналистом агентства отметил, что идею с объединением муниципалитетов должны обсуждать жители муниципалитетов, но сам он не является ее сторонником. «Мы и так расширяем агломерационные связи, но главный вопрос все-таки экономический. Объединить два территории можно, но в чем смысл? Я считаю, что необходимо расширение особой экономической зоны, которая сейчас создается в Нягани, чтобы туда входил еще Югорск и Советский район», — высказался Буренков. Ранее URA.RU сообщало, что главы Югорска и Советского района подписали соглашение об агломерации. В его рамках они планируют построить велодорожку, которая свяжет два муниципалитета.

Глава Югорска Алексей Харлов и мэр Советского района Евгений Буренков скептически настроены к идее про объединение их муниципалитетов, которые расположены в 10 километрах друг от друга. Своей позиции чиновники поделились с URA.RU. «Вопрос объединения Югорска и Советского района сейчас не стоит. Для этого необходимы предпосылки, и в первую очередь, экономические. Муниципалитеты должны дополнять экономику друг друга. А сейчас Югорск и Советский район — это дотационные территории. Поэтому никакой выгоды от их объединения не будет. Это понимание есть на уровне городской и районной администрации. Такой же точки зрения придерживаются и в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа», — прокомментировал глава Югорска. Глава Советского района в разговоре с журналистом агентства отметил, что идею с объединением муниципалитетов должны обсуждать жители муниципалитетов, но сам он не является ее сторонником. «Мы и так расширяем агломерационные связи, но главный вопрос все-таки экономический. Объединить два территории можно, но в чем смысл? Я считаю, что необходимо расширение особой экономической зоны, которая сейчас создается в Нягани, чтобы туда входил еще Югорск и Советский район», — высказался Буренков. Ранее URA.RU сообщало, что главы Югорска и Советского района подписали соглашение об агломерации. В его рамках они планируют построить велодорожку, которая свяжет два муниципалитета.