Девочка в тяжелом состоянии: в Свердловской области неизвестный с ножом изрезал школьницу

В поселке Исток под Екатеринбургом неизвестный человек напал с ножом на 16-летнюю девушку, возвращавшуюся из школы домой. В тяжелом состоянии с множеством ранений ученица госпитализирована, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Девочка 2005 года рождения возвращаюсь из школы домой. На улице Механизаторов, 1 на нее напал неизвестный», — рассказал собеседник.
С множественными колото-резаными ранами головы и шеи пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской девятой больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое, добавил источник.
За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского следственного комитета РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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