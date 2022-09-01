01 сентября 2022

Девочка в тяжелом состоянии: в Свердловской области неизвестный с ножом изрезал школьницу

Источник: в поселке под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь ребенка борются врачи (архивное фото) Фото:

В поселке Исток под Екатеринбургом неизвестный человек напал с ножом на 16-летнюю девушку, возвращавшуюся из школы домой. В тяжелом состоянии с множеством ранений ученица госпитализирована, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Девочка 2005 года рождения возвращаюсь из школы домой. На улице Механизаторов, 1 на нее напал неизвестный», — рассказал собеседник.

С множественными колото-резаными ранами головы и шеи пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской девятой больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое, добавил источник.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского следственного комитета РФ. На момент публикации ответ не был получен.

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В поселке Исток под Екатеринбургом неизвестный человек напал с ножом на 16-летнюю девушку, возвращавшуюся из школы домой. В тяжелом состоянии с множеством ранений ученица госпитализирована, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Девочка 2005 года рождения возвращаюсь из школы домой. На улице Механизаторов, 1 на нее напал неизвестный», — рассказал собеседник. С множественными колото-резаными ранами головы и шеи пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской девятой больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое, добавил источник. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского следственного комитета РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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