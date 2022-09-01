Инсайд: московские VIP зачастили в Курган из-за федеральных денег

Руководители бизнес-структур из Москвы приезжают в Курган из-за федеральных денег

Курганские индустриальные парки претендуют на федеральную субсидию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители федеральных бизнес-структур начали приезжать в Курганскую область из-за денег, которые может выделить Москва на индустриальные парки и технопарки. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Другие источники из числа крупных бизнесменов утверждают, что приезд московских гостей с этим не связан. Информация о приеме заявок и участниках опубликована на сайте Министерства экономического развития России.

«Гости из Москвы приезжают к нам из-за того, что регион претендует на получение федеральной субсидии для индустриальных парков и технопарков. Поэтому руководители федеральных бизнес-структур знакомятся с работой курганских площадок, смотрят, как все устроено», — сообщили источники. При этом инсайдеры из числа промышленников отмечают, что данные поездки с субсидией не связаны.

На федеральную субсидию претендуют два курганских индустриальных парка — «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». На сайте Минэкономразвития России указано, что принять участие в конкурсе могут десять регионов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. В их числе и Курганская область. Заявки принимают по 5 сентября включительно. Презентации проектов парков состоятся 8 сентября. На следующий год на эти цели общий объем финансирования составит 4,95 млрд рублей.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганские индустриальные парки, создание которых продвигает губернатор Вадим Шумков, привлекли руководителей федеральных бизнес-структур. В конце августа в Курган приезжал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Он похвалил курганские индустриальные парки. 7 сентября приедет директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.