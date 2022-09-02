Диетолог Соломатина назвала, чем можно заменить успокоительные

Диетолог Соломатина: хлеб, крупы и мясо заменяют успокоительное

02 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Витамины группы В содержатся в цельнозерновом хлебе и мясе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Витамины группы В, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, кашах и мясе, являются хорошими успокоительными средствами. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Витамины В обычно идут в группе, так как без участия одного все не так срабатывает. Но при этом каждый специализируется на чем-то своем, например, обеспечивает нормальное усвоение белков, жиров, углеводов. Витамины группы В содержатся в цельнозерновых продуктах, это хлеб, крупы. Но там нет В12. Он, основной витамин, который отвечает за деятельность нервной системы и находится в продуктах животного происхождения. Витамины группы В успокаивают, тормозят излишние импульсы и помогают сохранить баланс в организме», — объяснила Елена Соломатина. При этом диетолог подчеркнула, что человек становится раздражительным, когда у него возникает дефицит витамина В. «Если у человека в организме есть недостаток витаминов этой группы, то он становится раздражительным, ухудшается память, появляются боли. Особенно вегетарианцы при вроде бы при правильном питании могут страдать от таких поражений нервной системы, потому что нет витамина В12, содержащегося в мясе, печени», — добавила она. Собеседница агентства посоветовала есть цельно зерновую кашу женщинам в особо острые предменструальные периоды. «При стрессовых ситуациях, при особенно хроническом стрессе, при ПМС у женщин, когда к ней в какие-то периоды лучше не подходить, стоит съесть цельнозерновую кашу, добавить туда орешки, триптофаны в виде какого-то натурального йогурта. И смотришь, у человека вроде как и настроение поменялось. А вообще при таком состоянии даже выписывают уколы именно витамина группы В», — заметила она. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности переизбытка в организме человека витамина D. Так как могут начаться проблемы с почками и печенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Витамины группы В, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, кашах и мясе, являются хорошими успокоительными средствами. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Витамины В обычно идут в группе, так как без участия одного все не так срабатывает. Но при этом каждый специализируется на чем-то своем, например, обеспечивает нормальное усвоение белков, жиров, углеводов. Витамины группы В содержатся в цельнозерновых продуктах, это хлеб, крупы. Но там нет В12. Он, основной витамин, который отвечает за деятельность нервной системы и находится в продуктах животного происхождения. Витамины группы В успокаивают, тормозят излишние импульсы и помогают сохранить баланс в организме», — объяснила Елена Соломатина. При этом диетолог подчеркнула, что человек становится раздражительным, когда у него возникает дефицит витамина В. «Если у человека в организме есть недостаток витаминов этой группы, то он становится раздражительным, ухудшается память, появляются боли. Особенно вегетарианцы при вроде бы при правильном питании могут страдать от таких поражений нервной системы, потому что нет витамина В12, содержащегося в мясе, печени», — добавила она. Собеседница агентства посоветовала есть цельно зерновую кашу женщинам в особо острые предменструальные периоды. «При стрессовых ситуациях, при особенно хроническом стрессе, при ПМС у женщин, когда к ней в какие-то периоды лучше не подходить, стоит съесть цельнозерновую кашу, добавить туда орешки, триптофаны в виде какого-то натурального йогурта. И смотришь, у человека вроде как и настроение поменялось. А вообще при таком состоянии даже выписывают уколы именно витамина группы В», — заметила она. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности переизбытка в организме человека витамина D. Так как могут начаться проблемы с почками и печенью.