01 сентября 2022

Мэр из ХМАО спаc лося от волка. Видео

Мэр поселка Угат из ХМАО отпугнул волка, гнавшегося за лосем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, река, природа, лодка, пейзаж
Мэр поселка Угут во время рыбалки отпугнул волка, гнавшегося за лосем Фото:

Мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника. Об этом URA.RU рассказал сам Огородный.

«Ездил на рыбалку и увидел, сначала подумал, что медведь гоняет, а потом ближе подъехал и увидел, что волк. Подъехал еще ближе, начал пугать волка, и он ушел. Там был лосенок годовалый, он потом поплыл на другую сторону реки», — сказал Огородный. Случай мэр снял на камеру телефона:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника. Об этом URA.RU рассказал сам Огородный. «Ездил на рыбалку и увидел, сначала подумал, что медведь гоняет, а потом ближе подъехал и увидел, что волк. Подъехал еще ближе, начал пугать волка, и он ушел. Там был лосенок годовалый, он потом поплыл на другую сторону реки», — сказал Огородный. Случай мэр снял на камеру телефона:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...