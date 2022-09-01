Мэр из ХМАО спаc лося от волка. Видео

Мэр поселка Угат из ХМАО отпугнул волка, гнавшегося за лосем

02 сентября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Мэр поселка Угут во время рыбалки отпугнул волка, гнавшегося за лосем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника. Об этом URA.RU рассказал сам Огородный. «Ездил на рыбалку и увидел, сначала подумал, что медведь гоняет, а потом ближе подъехал и увидел, что волк. Подъехал еще ближе, начал пугать волка, и он ушел. Там был лосенок годовалый, он потом поплыл на другую сторону реки», — сказал Огородный. Случай мэр снял на камеру телефона:

Мэр поселка Угут Андрей Огородный во время рыбалки заметил, как волк загоняет лося в реку. Шумом моторной лодки и громкими криками глава поселения отогнал хищника. Об этом URA.RU рассказал сам Огородный. «Ездил на рыбалку и увидел, сначала подумал, что медведь гоняет, а потом ближе подъехал и увидел, что волк. Подъехал еще ближе, начал пугать волка, и он ушел. Там был лосенок годовалый, он потом поплыл на другую сторону реки», — сказал Огородный. Случай мэр снял на камеру телефона: