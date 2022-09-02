МАГАТЭ оценило роль России в защите Запорожской АЭС

Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
«МАГАТЭ дало высокую оценку безопасности со стороны российской армии. На станции остаются 13 человек, которые ведут мониторинг. Для нас это залог, что, возможно, не будут обстреливать станцию. В этом случае протоколирование событий будет происходить на уровне европейской структуры», — рассказал Балицкий.
Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Госдума РФ призвала МАГАТЭ надавить на Украину и потребовать прекратить обстрелы ЗАЭС, пишут «Дни.ру». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT.
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Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. «МАГАТЭ дало высокую оценку безопасности со стороны российской армии. На станции остаются 13 человек, которые ведут мониторинг. Для нас это залог, что, возможно, не будут обстреливать станцию. В этом случае протоколирование событий будет происходить на уровне европейской структуры», — рассказал Балицкий. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Госдума РФ призвала МАГАТЭ надавить на Украину и потребовать прекратить обстрелы ЗАЭС, пишут «Дни.ру». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT.