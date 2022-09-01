Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию

Миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и посетила Запорожскую атомную электростанцию, которую обстреливают украинские военные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Миссия МАГАТЭ прибыла. Она на Запорожской АЭС», — передает корреспондент агентства.
Делегацию возглавляет руководитель Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Он рассматривает возможность постоянного присутствия на ЗАЭС, пишет Pravda.Ru.
Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость, прекращение обстрелов ЗАЭС и предотвращение нарушений прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РАПСИ.
Украинские военные начали обстреливать важнейший объект региона после того, как он перешел под контроль ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, большие территории ДНР и полностью — ЛНР.
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Миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и посетила Запорожскую атомную электростанцию, которую обстреливают украинские военные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Миссия МАГАТЭ прибыла. Она на Запорожской АЭС», — передает корреспондент агентства. Ранее ЗАЭС подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект. В результате атаки утром первого сентября в Энергодаре было убито три человека, пострадал один. Помимо этого, непосредственно около ЗАЭС был высажен украинский десант для штурма, однако российская сторона его ликвидировала. Делегацию возглавляет руководитель Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Он рассматривает возможность постоянного присутствия на ЗАЭС, пишет Pravda.Ru. Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость, прекращение обстрелов ЗАЭС и предотвращение нарушений прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РАПСИ. Украинские военные начали обстреливать важнейший объект региона после того, как он перешел под контроль ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, большие территории ДНР и полностью — ЛНР.