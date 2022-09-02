Депутат Гартунг призвал вернуть прямые выборы в Челябинске

Депутаты Госдумы Валерий Гартунг призвал вернуть прямые выборы в гордуму Челябинска

Валерий Гартунг считает, что это поможет эффективнее решать проблемы на местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг заявил о необходимости вернуть прямые выборы городской думы и мэра. По его мнению, это поможет эффективнее решать вопросы местного значения.

«К вопросу о том, почему местные бытовые вопросы решаются так неэффективно. На самом деле, районные депутаты не имеют большого влияния на главу города и глав районов, а те иногда просто игнорируют письма и запросы депутатов. Выход из этой ситуации — прямые выборы», — написал Гартунг в своем telegram-канале.

По мнению депутата, прямой ответственности у гордумы и мэра перед жителями нет, поскольку их не выбирают. Гартунг уверен, что действующую систему необходимо менять.

С 2014 года в Челябинске в рамках реформы местного самоуправления выбирают 175 депутатов семи райсоветов. По семь человек от райсоветов делегируется в гордуму, в состав которой входит 49 депутатов. Каждый район является отдельным муниципалитетом, где главу выбирают депутаты. Губернатор Алексей Текслер уже принял решение о том, что на следующих выборах, которые по графику должны состояться в 2024 году, гордуму будут выбирать напрямую, а райсоветы ликвидируют.