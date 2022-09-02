Освоение месторождений в ЯНАО сравнили с полетом в космос

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сравнил освоение месторождений в ЯНАО с полетом в космос

В Новом Уренгое состоялось заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города с участием вице-премьера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города. В нем приняли участие вице-премьер Александр Новак, губернатор округа Дмитрий Артюхов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«По своим масштабам это можно сравнить с полетом в космос: только освоение Западной Сибири шло 15-20 лет, без одной яркой даты. Но по результатам эти события сопоставимы. В очень тяжелых условиях, в критически низкие температуры, через непроходимые болота, были проложены дороги, создана вся необходимая инфраструктура для добычи газа, которая и по сей день продолжает работать», — отметил губернатор ЯНАО.

К проведению праздника в 2025 году в Новом Уренгое планируется строительство целого ряда социальных и инфраструктурных объектов окружного масштаба. В ходе рабочей поездки вице-премьер посетил некоторые из них.

«Это праздник не только города Новый Уренгой, это праздник всей нефтегазовой отрасли, которая именно здесь начала активно развиваться. Освоение Западной Сибири ознаменовало новый этап в жизни нашей страны, позволило реализовать наш экспортный потенциал. Во многом благодаря тем событиям, Россия сегодня является лидером в нефтегазовой сфере, в технологиях, которые используются в топливно-энергетическом секторе», — сообщил Александр Новак.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей.