Вице-премьер и глава ЯНАО открыли поликлинику в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Рад поздравить новоуренгойцев с открытием новой поликлиники. Каждый четвертый житель города занят в нефтегазовой сфере — ключевой для страны. Важно, чтобы жители города имели возможность получать качественные социальные услуги, чтобы появлялись новые объекты в здравоохранении, образовании, чтобы город развивался. Вижу, что именно эти цели ставит перед собой и руководство региона», — сказал Новак.
Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей, в ней будет работать более 100 медицинских работников. В медучреждении также открылась женская консультация. Поликлинику построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке ПАО «Газпром».
«Теперь все узкие детские специалисты, которые были разбросаны по городу, находятся в одном современном здании. Мамы с детьми смогут быстрее и проще попасть на прием, для врачей созданы прекрасные условия работы, что немаловажно для привлечения высококлассных специалистов. Сегодняшний запуск поликлиники — только начало преображения облика нашей газовой столицы и ее благоустройства», — отметил Артюхов.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое провел совещание, посвященное развитию Ямала как крупнейшего газодобывающего региона РФ. Новак поручил министерству энергетики провести оценку месторождений.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Рад поздравить новоуренгойцев с открытием новой поликлиники. Каждый четвертый житель города занят в нефтегазовой сфере — ключевой для страны. Важно, чтобы жители города имели возможность получать качественные социальные услуги, чтобы появлялись новые объекты в здравоохранении, образовании, чтобы город развивался. Вижу, что именно эти цели ставит перед собой и руководство региона», — сказал Новак. Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей, в ней будет работать более 100 медицинских работников. В медучреждении также открылась женская консультация. Поликлинику построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке ПАО «Газпром». «Теперь все узкие детские специалисты, которые были разбросаны по городу, находятся в одном современном здании. Мамы с детьми смогут быстрее и проще попасть на прием, для врачей созданы прекрасные условия работы, что немаловажно для привлечения высококлассных специалистов. Сегодняшний запуск поликлиники — только начало преображения облика нашей газовой столицы и ее благоустройства», — отметил Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое провел совещание, посвященное развитию Ямала как крупнейшего газодобывающего региона РФ. Новак поручил министерству энергетики провести оценку месторождений.