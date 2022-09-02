Вице-премьер и глава ЯНАО открыли поликлинику в Новом Уренгое

Вице-премьер Александр Новак и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыли поликлинику в Новом Уренгое

Александр Новак в рамках визита в Новый Уренгой принял участие в церемонии открытия поликлиники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Рад поздравить новоуренгойцев с открытием новой поликлиники. Каждый четвертый житель города занят в нефтегазовой сфере — ключевой для страны. Важно, чтобы жители города имели возможность получать качественные социальные услуги, чтобы появлялись новые объекты в здравоохранении, образовании, чтобы город развивался. Вижу, что именно эти цели ставит перед собой и руководство региона», — сказал Новак.

Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей, в ней будет работать более 100 медицинских работников. В медучреждении также открылась женская консультация. Поликлинику построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке ПАО «Газпром».

«Теперь все узкие детские специалисты, которые были разбросаны по городу, находятся в одном современном здании. Мамы с детьми смогут быстрее и проще попасть на прием, для врачей созданы прекрасные условия работы, что немаловажно для привлечения высококлассных специалистов. Сегодняшний запуск поликлиники — только начало преображения облика нашей газовой столицы и ее благоустройства», — отметил Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое провел совещание, посвященное развитию Ямала как крупнейшего газодобывающего региона РФ. Новак поручил министерству энергетики провести оценку месторождений.