В ЯНАО круглосуточно ремонтируют участок трассы

В ЯНАО круглосуточно ремонтируют участок дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале

Дорожники работают круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе на участке дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале дорожники работают круглосуточно. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пул 89».

«Участок от Нового Уренгоя до Тарко-Сале продолжают ремонтировать круглосуточно даже после окончания летней поездки губернатора», — указано в сообщении. Во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проехал по указанному участку и назвал его проблемным.

Ранее URA.RU сообщало, что самый проблемный участок дороги на региональной дороге Сургут-Салехард начали ремонтировать. Дорожные работы идут почти на 50 километрах участка.