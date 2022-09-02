02 сентября 2022

В ЯНАО круглосуточно ремонтируют участок трассы

В ЯНАО круглосуточно ремонтируют участок дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, объезд на дороге, ремонт дороги, трактор
Дорожники работают круглосуточно Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе на участке дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале дорожники работают круглосуточно. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пул 89».

«Участок от Нового Уренгоя до Тарко-Сале продолжают ремонтировать круглосуточно даже после окончания летней поездки губернатора», — указано в сообщении. Во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проехал по указанному участку и назвал его проблемным.

Ранее URA.RU сообщало, что самый проблемный участок дороги на региональной дороге Сургут-Салехард начали ремонтировать. Дорожные работы идут почти на 50 километрах участка.

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В Ямало-Ненецком автономном округе на участке дороги Новый Уренгой-Тарко-Сале дорожники работают круглосуточно. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пул 89». «Участок от Нового Уренгоя до Тарко-Сале продолжают ремонтировать круглосуточно даже после окончания летней поездки губернатора», — указано в сообщении. Во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проехал по указанному участку и назвал его проблемным. Ранее URA.RU сообщало, что самый проблемный участок дороги на региональной дороге Сургут-Салехард начали ремонтировать. Дорожные работы идут почти на 50 километрах участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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