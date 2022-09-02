Власти Запорожья: украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ нанесли тяжелый удар по Запорожской АЭС 03 сентября 2022 в 01:50 Размер текста - 17 + ВСУ нанесли минимум четыре удара из тяжелой артиллерии по ЗАЭС, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «ЗАЭС снова под обстрелом боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилета [из тяжелой артиллерии]», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы признались в обстрелах Запорожской АЭС. ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Украинские боевики вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «ЗАЭС снова под обстрелом боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилета [из тяжелой артиллерии]», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы признались в обстрелах Запорожской АЭС. ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям