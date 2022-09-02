Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоился состоянием Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обеспокоен боевыми действиями возле Запорожской АЭС

03 сентября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Боевые действия возле ЗАЭС вызывают беспокойство, заявил Рафаэль Гросси Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Физическая целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и интенсивные боевые действия, проходящие возле нее, вызывают сильное беспокойство. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «[Меня сильно волнует] это физическая целостность [ЗАЭС]. Отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия, а военная активность только нарастает. И меня это очень беспокоит», — сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене, которая транслировалась на сайте видеоагентства Rutply. Он отметил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала дыры в стенах и иные повреждения электростанции в результате обстрелов. Физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, констатировал глава МАГАТЭ. Гросси заявил, что большая часть систем безопасности станции работает «относительно хорошо», однако бывают и перебои. Некоторые из них связаны с повреждением кабелей, а некоторые с поломкой определенных систем, которые еще не успели окончательно восстановить, резюмировал он. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее российские войска сбили украинские беспилотники на подлете к ЗАЭС. Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий заявил, что МАГАТЭ высоко оценила роль России в безопасности АЭС. Также МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов ЗАЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Физическая целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и интенсивные боевые действия, проходящие возле нее, вызывают сильное беспокойство. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «[Меня сильно волнует] это физическая целостность [ЗАЭС]. Отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия, а военная активность только нарастает. И меня это очень беспокоит», — сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене, которая транслировалась на сайте видеоагентства Rutply. Он отметил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала дыры в стенах и иные повреждения электростанции в результате обстрелов. Физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, констатировал глава МАГАТЭ. Гросси заявил, что большая часть систем безопасности станции работает «относительно хорошо», однако бывают и перебои. Некоторые из них связаны с повреждением кабелей, а некоторые с поломкой определенных систем, которые еще не успели окончательно восстановить, резюмировал он. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее российские войска сбили украинские беспилотники на подлете к ЗАЭС. Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий заявил, что МАГАТЭ высоко оценила роль России в безопасности АЭС. Также МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов ЗАЭС.