ВСУ обстреливают Энергодар, куда прибыла миссия МАГАТЭ

01 сентября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают центр Энергодара Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины вновь ударили по Энергодару. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Центр Энергодара опять обстреляли ВСУ. Очень близко. Как бы не попали по станции», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и заехала на Запорожскую атомную электростанцию, которую регулярно обстреливают ВСУ. Ранее перед визитом миссии непосредственно около ЗАЭС был высажен украинский десант для штурма, однако российская сторона его ликвидировала.

Вооруженные силы Украины вновь ударили по Энергодару. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Центр Энергодара опять обстреляли ВСУ. Очень близко. Как бы не попали по станции», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и заехала на Запорожскую атомную электростанцию, которую регулярно обстреливают ВСУ. Ранее перед визитом миссии непосредственно около ЗАЭС был высажен украинский десант для штурма, однако российская сторона его ликвидировала.