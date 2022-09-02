02 сентября 2022
01 сентября 2022

Глава из ХМАО открыл ледовый сезон. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта - видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта (фото из архива) Фото:

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Об открытии сезона глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в шесть утра вместе с директором Дворца спорта Сергеем Акимовым традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Весело и с пользой для здоровья провел время, получил массу положительных эмоций, заряд бодрости», — поделился Маненков.

Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках. «Ледовый каток — один из самых популярных способов у белоярцев провести досуг в холодное время года», — добавил Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что на утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега.

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Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Об открытии сезона глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в шесть утра вместе с директором Дворца спорта Сергеем Акимовым традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Весело и с пользой для здоровья провел время, получил массу положительных эмоций, заряд бодрости», — поделился Маненков. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках. «Ледовый каток — один из самых популярных способов у белоярцев провести досуг в холодное время года», — добавил Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что на утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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