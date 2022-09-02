Глава из ХМАО открыл ледовый сезон. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта - видео

03 сентября 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Об открытии сезона глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в шесть утра вместе с директором Дворца спорта Сергеем Акимовым традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Весело и с пользой для здоровья провел время, получил массу положительных эмоций, заряд бодрости», — поделился Маненков. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках. «Ледовый каток — один из самых популярных способов у белоярцев провести досуг в холодное время года», — добавил Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что на утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега.

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вышел на лед во Дворце спорта. Об открытии сезона глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в шесть утра вместе с директором Дворца спорта Сергеем Акимовым традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Весело и с пользой для здоровья провел время, получил массу положительных эмоций, заряд бодрости», — поделился Маненков. Глава отметил, что в Белоярском любят хоккей, фигурное катание и массовое катание на коньках. «Ледовый каток — один из самых популярных способов у белоярцев провести досуг в холодное время года», — добавил Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что на утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега.