В Челябинской области рабочего придавило упавшим куском мрамора

В Верхнем Уфалее рабочий погиб на предприятии по обработке мрамора

Проверку по факту смерти проводят следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) рабочего предприятия по обработке камня придавило куском мрамора. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«1 сентября на одном из предприятий по обработке мрамора рабочие занимались погрузкой породы. В результате часть камня с подъемного крана упала на 32-летнего разнорабочего. Мужчина получил смертельные травмы», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти на производстве проводит Следственный комитет. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.