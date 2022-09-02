02 сентября 2022

В Челябинской области рабочего придавило упавшим куском мрамора

В Верхнем Уфалее рабочий погиб на предприятии по обработке мрамора
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Проверку по факту смерти проводят следователи Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) рабочего предприятия по обработке камня придавило куском мрамора. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«1 сентября на одном из предприятий по обработке мрамора рабочие занимались погрузкой породы. В результате часть камня с подъемного крана упала на 32-летнего разнорабочего. Мужчина получил смертельные травмы», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти на производстве проводит Следственный комитет. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) рабочего предприятия по обработке камня придавило куском мрамора. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «1 сентября на одном из предприятий по обработке мрамора рабочие занимались погрузкой породы. В результате часть камня с подъемного крана упала на 32-летнего разнорабочего. Мужчина получил смертельные травмы», — рассказал источник. Проверку по факту смерти на производстве проводит Следственный комитет. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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