02 сентября 2022

Крупный град уничтожил заборы и теплицы садоводов Пермском крае. Фото

В Пермском крае выпал крупный град
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды полуострова Малый конный. Екатеринбург, сад, теплица
О причиненном уроне рассказали очевидцы произошедшего Фото:

В сети появились фото, сделанные прикамскими владельцами садов и огородов после прошедшего града в Кишертском районе. Они были выложены в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».

«Град был крупный, порядка трех сантиметров, при этом не исключены более крупные элементы. Льдины даже пробивали крыши теплиц. В селе Меча падали заборы и деревья. Со слов очевидцев, град размером достигал почти куриное яйцо (это около 7-8 см)», — написано в сообщении.

В середине августа URA.RU писало, что Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщали о крупном граде и делились в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео.

Размер градин впечатлил очевидцев
Фото:
Интенсивность града и порывы ветра оставили заметный след
Фото:
Градовый покров не мог растаять более часа, оставаясь в виде толстого белого слоя
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Поваленные деревья — это следствие прошедших на территории осадков
Фото:

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В сети появились фото, сделанные прикамскими владельцами садов и огородов после прошедшего града в Кишертском районе. Они были выложены в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Град был крупный, порядка трех сантиметров, при этом не исключены более крупные элементы. Льдины даже пробивали крыши теплиц. В селе Меча падали заборы и деревья. Со слов очевидцев, град размером достигал почти куриное яйцо (это около 7-8 см)», — написано в сообщении. В середине августа URA.RU писало, что Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщали о крупном граде и делились в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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