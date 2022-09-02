В Пермском крае выпал крупный град

О причиненном уроне рассказали очевидцы произошедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сети появились фото, сделанные прикамскими владельцами садов и огородов после прошедшего града в Кишертском районе. Они были выложены в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».

«Град был крупный, порядка трех сантиметров, при этом не исключены более крупные элементы. Льдины даже пробивали крыши теплиц. В селе Меча падали заборы и деревья. Со слов очевидцев, град размером достигал почти куриное яйцо (это около 7-8 см)», — написано в сообщении.

В середине августа URA.RU писало, что Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщали о крупном граде и делились в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео.

Размер градин впечатлил очевидцев Фото: VK «Метеоролог и я»

Интенсивность града и порывы ветра оставили заметный след Фото: VK «Метеоролог и я»

Градовый покров не мог растаять более часа, оставаясь в виде толстого белого слоя Фото: VK «Метеоролог и я»