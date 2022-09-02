О причиненном уроне рассказали очевидцы произошедшего
В сети появились фото, сделанные прикамскими владельцами садов и огородов после прошедшего града в Кишертском районе. Они были выложены в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
«Град был крупный, порядка трех сантиметров, при этом не исключены более крупные элементы. Льдины даже пробивали крыши теплиц. В селе Меча падали заборы и деревья. Со слов очевидцев, град размером достигал почти куриное яйцо (это около 7-8 см)», — написано в сообщении.
В середине августа URA.RU писало, что Пермский край накрыло сильными дождями с грозами. Жители также сообщали о крупном граде и делились в соцсетях эмоциями, фотографиями и видео.
Размер градин впечатлил очевидцев
Интенсивность града и порывы ветра оставили заметный след
Градовый покров не мог растаять более часа, оставаясь в виде толстого белого слоя
Поваленные деревья — это следствие прошедших на территории осадков
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