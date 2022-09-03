Российских журналистов не пустили на прощание с Горбачевым

Журналистов РИА «Новости», «Известий», ВГТРК и «Комсомольской правды» не пустили на прощание с Горбачевым
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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, журналисты
Среди СМИ, которых пустили на церемонию прощания с Горбачевым много зарубежных изданий Фото:

Журналистов крупных российских средств массовой информации не пускают на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает издание MK.RU.

«РИА, „Известия“, ВГТРК, „Комсомольскую правду“ не пускают на прощание с Горбачевым. Не припомним такого вообще на публичных панихидах», — сообщает MK.RU. Издание также добавило, что среди аккредитованных много зарубежных изданий.

«Списки утверждали в «Горбачев-Фонде». На Новодевичье тоже проход разрешат только тем СМИ, которые утверждены «Горбачев-Фондом», — отметило издание.

О смерти Михаила Горбачева стало известно 31 августа. Информацию о смерти бывшего президента СССР сообщили в Центральной клинической больнице. Горбачев скончался на 92-м году жизни.

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Журналистов крупных российских средств массовой информации не пускают на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает издание MK.RU. «РИА, „Известия“, ВГТРК, „Комсомольскую правду“ не пускают на прощание с Горбачевым. Не припомним такого вообще на публичных панихидах», — сообщает MK.RU. Издание также добавило, что среди аккредитованных много зарубежных изданий. «Списки утверждали в «Горбачев-Фонде». На Новодевичье тоже проход разрешат только тем СМИ, которые утверждены «Горбачев-Фондом», — отметило издание. О смерти Михаила Горбачева стало известно 31 августа. Информацию о смерти бывшего президента СССР сообщили в Центральной клинической больнице. Горбачев скончался на 92-м году жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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