Российских журналистов не пустили на прощание с Горбачевым

Журналистов РИА «Новости», «Известий», ВГТРК и «Комсомольской правды» не пустили на прощание с Горбачевым

03 сентября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Среди СМИ, которых пустили на церемонию прощания с Горбачевым много зарубежных изданий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Журналистов крупных российских средств массовой информации не пускают на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает издание MK.RU. «РИА, „Известия“, ВГТРК, „Комсомольскую правду“ не пускают на прощание с Горбачевым. Не припомним такого вообще на публичных панихидах», — сообщает MK.RU . Издание также добавило, что среди аккредитованных много зарубежных изданий. «Списки утверждали в «Горбачев-Фонде». На Новодевичье тоже проход разрешат только тем СМИ, которые утверждены «Горбачев-Фондом», — отметило издание. О смерти Михаила Горбачева стало известно 31 августа. Информацию о смерти бывшего президента СССР сообщили в Центральной клинической больнице. Горбачев скончался на 92-м году жизни.

Журналистов крупных российских средств массовой информации не пускают на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает издание MK.RU. «РИА, „Известия“, ВГТРК, „Комсомольскую правду“ не пускают на прощание с Горбачевым. Не припомним такого вообще на публичных панихидах», — сообщает MK.RU. Издание также добавило, что среди аккредитованных много зарубежных изданий. «Списки утверждали в «Горбачев-Фонде». На Новодевичье тоже проход разрешат только тем СМИ, которые утверждены «Горбачев-Фондом», — отметило издание. О смерти Михаила Горбачева стало известно 31 августа. Информацию о смерти бывшего президента СССР сообщили в Центральной клинической больнице. Горбачев скончался на 92-м году жизни.