Свердловского депутата проверят после призыва голосовать за Куйвашева

Избирком заподозрил депутата гордумы Каменска-Уральского Пермякова в незаконной агитации

03 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Каменска-Уральского призвал участников линейки 1 сентября голосовать за Евгения Куйвашева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выступление депутата Валерия Пермякова из Каменска-Уральского (Свердловская область) на линейке 1 сентября проверит избирательная комиссия. По мнению общественных наблюдателей, в словах политика есть предвыборная агитация, хотя федеральный закон запрещает это. Информация об этом появилась в telegram-канале Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. «В своей эмоциональной речи выступающий допустил высказывания, которые могут быть расценены как предвыборная агитация. ЦОН запросил информацию по данным событий в системе избирательных комиссий», — говорится в сообщении наблюдателей. Запись выступления Пермякова появилась в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Из нее слышно, как политик говорит о том, что задача избирателей — прийти 11 сентября на выборы и не позволить представителям «пятой колонны» и «объединенного Запада» сменить власть в Свердловской области. «Для этого, когда вы придете на избирательный участок, из всех пятерых претендентов на должность губернатора Свердловской области найдите Куйвашева Евгения Владимировича и проголосуйте за него», — заявил Пермяков. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выступление депутата Валерия Пермякова из Каменска-Уральского (Свердловская область) на линейке 1 сентября проверит избирательная комиссия. По мнению общественных наблюдателей, в словах политика есть предвыборная агитация, хотя федеральный закон запрещает это. Информация об этом появилась в telegram-канале Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. «В своей эмоциональной речи выступающий допустил высказывания, которые могут быть расценены как предвыборная агитация. ЦОН запросил информацию по данным событий в системе избирательных комиссий», — говорится в сообщении наблюдателей. Запись выступления Пермякова появилась в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Из нее слышно, как политик говорит о том, что задача избирателей — прийти 11 сентября на выборы и не позволить представителям «пятой колонны» и «объединенного Запада» сменить власть в Свердловской области. «Для этого, когда вы придете на избирательный участок, из всех пятерых претендентов на должность губернатора Свердловской области найдите Куйвашева Евгения Владимировича и проголосуйте за него», — заявил Пермяков. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).