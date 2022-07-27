Четыре кандидата в свердловские губернаторы вступили в борьбу

Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский избирком зарегистрировал представителей четырех партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — в качестве кандидатов на выборы губернатора области. Об этом было объявлено на заседании комиссии, передает корреспондент URA.RU.

Фамилии всех кандидатов стали известны еще в середине июня. «Новых людей» и «Справедливую Россию» представляют депутаты Госдумы Александр Демин и Андрей Кузнецов. От КПРФ выдвинулся вице-спикер свердловского заксо Александр Ивачев. Кандидатом от ЛДПР стал депутат заксобрания и лидер отделения партии Александр Каптюг.

В ближайшее время, как ожидается, регистрацию пройдет и действующий губернатор Евгений Куйвашев, выдвинутый «Единой Россией». Он сдал необходимые документы позже своих конкурентов, поэтому не попал с ними в одну очередь. Еще один выдвиженец — юрист Иван Волков от «Российского общенародного союза» — с большой вероятностью не сумеет получить регистрацию.

Единый день голосования назначен на 11 сентября. Все кандидаты ранее назвали своих претендентов на попадание в Совет Федерации — вместо Эдуарда Росселя, который осенью гарантировано покинет кресло сенатора.