В Перми пенсионер зарезал женщину у мусорных баков из-за ревности

Пожилой пермяк зарезал сожительницу у мусорных баков из-за ревности

03 сентября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Перми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пожилой пермяк совершил убийство на почве ревности. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Сейчас 65-летний мужчина заключен под стражу. «29 августа 2022 года мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки на площадке возле мусорных контейнеров. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого у мужчины возник умысел на убийство сожительницы. Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении на сайте. Обвиняемый в убийстве был заключен под стражу. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. О том, что в Пермском крае перед судом предстанет 16-летняя девушка, которая с ножом бросилась на своего знакомого, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства также сообщали, что в Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры.

Пожилой пермяк совершил убийство на почве ревности. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Сейчас 65-летний мужчина заключен под стражу. «29 августа 2022 года мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки на площадке возле мусорных контейнеров. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого у мужчины возник умысел на убийство сожительницы. Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении на сайте. Обвиняемый в убийстве был заключен под стражу. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. О том, что в Пермском крае перед судом предстанет 16-летняя девушка, которая с ножом бросилась на своего знакомого, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства также сообщали, что в Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры.