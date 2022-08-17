В Пермской деревне 16-летняя школьница пыталась зарезать человека

В Пермском крае перед судом предстанет 16-летняя девушка, которая с ножом бросилась на своего знакомого. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.
«По данным следствия, 14 апреля, девушка и ее знакомый находились дома в одном из сел Бардымского района. Между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой школьница схватила нож и 4 раза вонзила его в живот пермяку», — рассказали в следкоме.
Молодой человек выжил, но получил тяжелые травмы. В отношении школьницы следователи возбудили уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее агентство писало про пермского подростка, который предстанет перед судом. Будучи пьяным, юноша насмерть забил своего знакомого.
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