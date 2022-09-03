Отоларинголог Зайцев назвал россиян с повышенным шансом заразиться коронавирусом

Отоларинголог Зайцев: люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом больше подвержены заражению COVID-19

04 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ослабленный местный иммунитет грозит заболеванием новыми сублиниями «Омикрона» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Штамм будет опасен для людей, у которых ослаблено лимфоэпителиальное кольцо. Это то, что касается местного иммунитета. Общий иммунитет — это насколько человек крепок, бодр, весел. А местный иммунитет — это возможность бороться с вирусной, бактериальной инфекцией. Для крепких нынешний штамм проблем не составит. А для тех людей, у которых местный иммунитет ослаблен, есть хронические лор-заболевания, то есть хронический риносинусит, тонзиллит, фарингит, ларингит. Если это в стадии обострения, то они цепанут эту историю», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать. «Те, кто хорошо летом отдохнул или на даче, или на юг съездил на море, то их местный иммунитет будет выше. А тот, кто пахал на работе и в отпуск не ходил, все время в состоянии переутомленности. Они находятся под угрозой», — уточнил он. Не менее важным для состояния иммунитета является образ жизни человека, отметил Зайцев. «И последнее, это витаминизация. Я не говорю про витамины в виде таблеток. Я говорю про здоровое питание, а это овощи, фрукты и полноценный сон. Если еще присутствует некая физическая активность, то таким людям особо опасаться не надо. Если человек находится на фастфуде, на кофе, энергетиках, то вероятность заболеть высокая», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Штамм будет опасен для людей, у которых ослаблено лимфоэпителиальное кольцо. Это то, что касается местного иммунитета. Общий иммунитет — это насколько человек крепок, бодр, весел. А местный иммунитет — это возможность бороться с вирусной, бактериальной инфекцией. Для крепких нынешний штамм проблем не составит. А для тех людей, у которых местный иммунитет ослаблен, есть хронические лор-заболевания, то есть хронический риносинусит, тонзиллит, фарингит, ларингит. Если это в стадии обострения, то они цепанут эту историю», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать. «Те, кто хорошо летом отдохнул или на даче, или на юг съездил на море, то их местный иммунитет будет выше. А тот, кто пахал на работе и в отпуск не ходил, все время в состоянии переутомленности. Они находятся под угрозой», — уточнил он. Не менее важным для состояния иммунитета является образ жизни человека, отметил Зайцев. «И последнее, это витаминизация. Я не говорю про витамины в виде таблеток. Я говорю про здоровое питание, а это овощи, фрукты и полноценный сон. Если еще присутствует некая физическая активность, то таким людям особо опасаться не надо. Если человек находится на фастфуде, на кофе, энергетиках, то вероятность заболеть высокая», — заключил собеседник агентства.