Власти Венгрии признали, что не выживут без российского газа

Власти Венгрии физически не смогут удовлетворить потребности своей страны без импорта российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы покупаем газ у России не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки, мы покупаем его потому, что такова реальность региона. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», — сказал Сийярто агентству Tanjug.
Министр отметил, что альтернативные источники газа не смогут закрыть отопительные потребности региона, что приведет страну к настоящему коллапсу. «И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?» — задался вопросом Сийярто.
Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Так, ряд стран ЕС и США объявили частичное эмбарго на поставки энергоносителей из России. Однако Венгрия отказалась обсуждать любые ограничения против России. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отверг возможность прекращения импорта российского газа, сообщает «Национальная служба новостей». Тем временем глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден заявил, что в связи с сокращением поставок топлива из России страны Европы могут столкнуться с продолжительным газовым кризисом, передает RT.
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Власти Венгрии физически не смогут удовлетворить потребности своей страны без импорта российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы покупаем газ у России не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки, мы покупаем его потому, что такова реальность региона. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», — сказал Сийярто агентству Tanjug. Министр отметил, что альтернативные источники газа не смогут закрыть отопительные потребности региона, что приведет страну к настоящему коллапсу. «И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?» — задался вопросом Сийярто. Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Так, ряд стран ЕС и США объявили частичное эмбарго на поставки энергоносителей из России. Однако Венгрия отказалась обсуждать любые ограничения против России. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отверг возможность прекращения импорта российского газа, сообщает «Национальная служба новостей». Тем временем глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден заявил, что в связи с сокращением поставок топлива из России страны Европы могут столкнуться с продолжительным газовым кризисом, передает RT.