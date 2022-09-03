Американский экономист обрушился на G7 из-за решения по России

Введение потолка предельной цены на российскую нефть приведет страны-участницы «Большой семерки» к серьезным последствиям. Об этом заявил специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи.
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть? Стоимость, которую платят налогоплательщики в США и ЕС, а также потребители в виде стоимости доставки?» — написал Альхаджи в соцсети.
Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает RT. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут лимит цен, пишет «Национальная служба новостей».
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Введение потолка предельной цены на российскую нефть приведет страны-участницы «Большой семерки» к серьезным последствиям. Об этом заявил специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи. «Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть? Стоимость, которую платят налогоплательщики в США и ЕС, а также потребители в виде стоимости доставки?» — написал Альхаджи в соцсети. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает RT. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут лимит цен, пишет «Национальная служба новостей».