Американский экономист обрушился на G7 из-за решения по России

Экономист Альхаджи: европейцы будут расплачиваться за решение о потолке цен на нефть
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По мнению Альхаджи, налогоплательщики из США и ЕС будут расплачиваться за введение потолка цен на нефть из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение потолка предельной цены на российскую нефть приведет страны-участницы «Большой семерки» к серьезным последствиям. Об этом заявил специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи.

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть? Стоимость, которую платят налогоплательщики в США и ЕС, а также потребители в виде стоимости доставки?» — написал Альхаджи в соцсети.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает RT. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут лимит цен, пишет «Национальная служба новостей».

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Введение потолка предельной цены на российскую нефть приведет страны-участницы «Большой семерки» к серьезным последствиям. Об этом заявил специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи. «Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть? Стоимость, которую платят налогоплательщики в США и ЕС, а также потребители в виде стоимости доставки?» — написал Альхаджи в соцсети. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает RT. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут лимит цен, пишет «Национальная служба новостей».
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