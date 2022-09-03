Европейцы испугались «конца Европы» из-за отказа от российского газа

Читатели Le Figaro предсказали конец Европы без российского газа

03 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Европейцы бояться остаться без российского газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европу ждет «конец» из-за политиков, допустивших газовый кризис. Так читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали приостановку поставок газа по «Северному потоку». Ранее URA.RU сообщало, что холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger. «К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды), еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение. <…> Европа с нашими нынешними лидерами мертва…» — заявил пользователь Curieux в комментариях под новостью французского издания Le Figaro, передают argumenti.ru. Пользователь с ником Anne-Louise порассуждал на тему главного врага Европы: «Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и наконец получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ». «Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы — „Северный поток — 2“, но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», — недоумевает пользователь cagnotte по поводу принципиального неиспользования магистрали «Северный поток — 2». Некоторые пользователи подчеркивают зависимость европейских властей от политики США. «Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает», — написал пользователь под ником rongeur joyeux. С середины лета 2022 года «Северный поток» работает всего на 20% от заявленной мощности. Такие ограничения связаны с санкциями из-за которых возникли проблемы в обслуживании турбин газопровода со стороны компании Siemens. Ранее холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом. Само санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида народа Донбасса со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европу ждет «конец» из-за политиков, допустивших газовый кризис. Так читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали приостановку поставок газа по «Северному потоку». Ранее URA.RU сообщало, что холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger. «К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды), еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение. <…> Европа с нашими нынешними лидерами мертва…» — заявил пользователь Curieux в комментариях под новостью французского издания Le Figaro, передают argumenti.ru. Пользователь с ником Anne-Louise порассуждал на тему главного врага Европы: «Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и наконец получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ». «Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы — „Северный поток — 2“, но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», — недоумевает пользователь cagnotte по поводу принципиального неиспользования магистрали «Северный поток — 2». Некоторые пользователи подчеркивают зависимость европейских властей от политики США. «Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает», — написал пользователь под ником rongeur joyeux. С середины лета 2022 года «Северный поток» работает всего на 20% от заявленной мощности. Такие ограничения связаны с санкциями из-за которых возникли проблемы в обслуживании турбин газопровода со стороны компании Siemens. Ранее холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом. Само санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида народа Донбасса со стороны ВСУ.