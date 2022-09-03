Bloomberg: Путин одним решением посеял панику в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин посеял панику в Великобритании своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы как страна паникуем — Европа тоже паникует и это неудивительно», — поясняет бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин напрямую причастен к закрытию трубопровода. «На самом деле [Путин] очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну», — уточняет Найт.
Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом, энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем, в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».
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Президент РФ Владимир Путин посеял панику в Великобритании своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg. «Мы как страна паникуем — Европа тоже паникует и это неудивительно», — поясняет бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин напрямую причастен к закрытию трубопровода. «На самом деле [Путин] очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну», — уточняет Найт. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом, энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем, в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».