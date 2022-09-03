Bloomberg: Путин одним решением посеял панику в Великобритании

Bloomberg: Путин заставил Британию паниковать из-за решения "Газпрома" остановить "Северный поток"
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин ввел Британию в панику Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Президент РФ Владимир Путин посеял панику в Великобритании своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы как страна паникуем — Европа тоже паникует и это неудивительно», — поясняет бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин напрямую причастен к закрытию трубопровода. «На самом деле [Путин] очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну», — уточняет Найт.

Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом, энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем, в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент РФ Владимир Путин посеял панику в Великобритании своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg. «Мы как страна паникуем — Европа тоже паникует и это неудивительно», — поясняет бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин напрямую причастен к закрытию трубопровода. «На самом деле [Путин] очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну», — уточняет Найт. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом, энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем, в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...