Запорожская АЭС потеряла связь с линиями электропередачи

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла подключение к последней оставшейся внешней линии электропередачи (ЛЭП), которая является основной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«ЗАЭС в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии», — говорится в сообщении. Об этом стало известно менее чем через двое суток после того, как гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси установил присутствие миссии на станции. Отмечается, что остальные три ЛЭП были потеряны ранее во время обстрелов.
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла подключение к последней оставшейся внешней линии электропередачи (ЛЭП), которая является основной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «ЗАЭС в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии», — говорится в сообщении. Об этом стало известно менее чем через двое суток после того, как гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси установил присутствие миссии на станции. Отмечается, что остальные три ЛЭП были потеряны ранее во время обстрелов. Ранее Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство. Украинские боевики продолжают обстреливать ЗАЭС с тяжелой артиллерии. Администрация Энергодара сообщала, что подача энергии Киеву с Запорожской АЭС прекратилась. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация.