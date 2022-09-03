Запорожье прекратило подачу энергии Киеву с Запорожской АЭС

Администрация Энергодара: Запорожье прекратило подачу энергии Киеву с Запорожской АЭС

03 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Запорожской области приостановили подачу энергии Киеву с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области приостановили подачу энергии Киеву с Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в администрации Энергодара. «Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на администрацию города. Уточняется, что в настоящий момент специалисты ведут работы на ранее поврежденной линия электропередачи (ЛЭП). Она была уничтожена силами ВСУ, в ходе обстрелов. Но в то же время, в администрации Энергодара уточняют, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме. Ранее власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на особый режим — на режим питания собственных нужд. Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение, когда не сорвал поездку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

В Запорожской области приостановили подачу энергии Киеву с Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в администрации Энергодара. «Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на администрацию города. Уточняется, что в настоящий момент специалисты ведут работы на ранее поврежденной линия электропередачи (ЛЭП). Она была уничтожена силами ВСУ, в ходе обстрелов. Но в то же время, в администрации Энергодара уточняют, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме. Ранее власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на особый режим — на режим питания собственных нужд. Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение, когда не сорвал поездку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.