Умер экс-мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы. Фото

Умер экс-мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы Владимир Лешков

04 сентября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Бывший мэр Верхней Пышмы Владимир Лешков умер в возрасте 74 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 75-м году жизни умер бывший мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Лешков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Почетный гражданин города Верхняя Пышма Владимир Александрович Лешков. Администрация и дума городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и соратникам Владимира Александровича. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о талантливом руководителе и ярком человеке. Светлая память!», — говорится в сообщении. Владимир Лешков родился 6 февраля 1948 года в Красноуфимске в семье железнодорожников. В 1967 году окончил Миасский геолого-разведочный техникум. В 1997 году Лешков избран главой муниципального образования Верхняя Пышма и возглавил местную администрацию. Он руководил администрацией до 2005 года. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма». Фото: пресс-служба мэрии Верхней Пышмы

На 75-м году жизни умер бывший мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Лешков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Почетный гражданин города Верхняя Пышма Владимир Александрович Лешков. Администрация и дума городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и соратникам Владимира Александровича. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о талантливом руководителе и ярком человеке. Светлая память!», — говорится в сообщении. Владимир Лешков родился 6 февраля 1948 года в Красноуфимске в семье железнодорожников. В 1967 году окончил Миасский геолого-разведочный техникум. В 1997 году Лешков избран главой муниципального образования Верхняя Пышма и возглавил местную администрацию. Он руководил администрацией до 2005 года. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма».