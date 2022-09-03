На 75-м году жизни умер бывший мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Лешков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Почетный гражданин города Верхняя Пышма Владимир Александрович Лешков. Администрация и дума городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и соратникам Владимира Александровича. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о талантливом руководителе и ярком человеке. Светлая память!», — говорится в сообщении.
Владимир Лешков родился 6 февраля 1948 года в Красноуфимске в семье железнодорожников. В 1967 году окончил Миасский геолого-разведочный техникум. В 1997 году Лешков избран главой муниципального образования Верхняя Пышма и возглавил местную администрацию. Он руководил администрацией до 2005 года. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма».
Фото: пресс-служба мэрии Верхней Пышмы
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На 75-м году жизни умер бывший мэр и почетный гражданин Верхней Пышмы (Свердловская область) Владимир Лешков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Почетный гражданин города Верхняя Пышма Владимир Александрович Лешков. Администрация и дума городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и соратникам Владимира Александровича. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о талантливом руководителе и ярком человеке. Светлая память!», — говорится в сообщении. Владимир Лешков родился 6 февраля 1948 года в Красноуфимске в семье железнодорожников. В 1967 году окончил Миасский геолого-разведочный техникум. В 1997 году Лешков избран главой муниципального образования Верхняя Пышма и возглавил местную администрацию. Он руководил администрацией до 2005 года. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Пышма».