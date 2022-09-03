Жители Салехарда спорят из-за названия реки

В Салехарде (ЯНАО) жители активно спорят из-за названия реки Шайтанка. Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов.
«У истоков это была река с другим именем — считают общественники. Сегодня депутаты гордумы Салехарда получили „народную инициативу“. Городская общественная организация историков и краеведов обращается к законодателям с идеей о переименовании реки Шайтанка», — сообщается в официальном Telegram-канале города.
Жители предложили десятки вариантов. Один из сторонников переименования пишет: «Название притягивает проблемы. Нужно переименовать».
Однако, есть и те, кто хочет оставить нынешнее название. «Оставить Шайтанка, пусть история остается историей. Мы- местные, неравнодушные к нашему город», — пишет анонимный автор.
Ранее URA.RU рассказывало, что на территории, где расположена река, формируется современное городское пространство. Проголосовать можно на сайте «Живем на Севере».
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