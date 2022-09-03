03 сентября 2022
02 сентября 2022

Жители Салехарда спорят из-за названия реки

Жители Салехарда спорят из-за переименования реки Шайтанка
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, природа урала, скала шайтан камень, средний урал, река реж
Краеведы предложили переименовать речку Шайтанку. (Архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) жители активно спорят из-за названия реки Шайтанка. Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов.

«У истоков это была река с другим именем — считают общественники. Сегодня депутаты гордумы Салехарда получили „народную инициативу“. Городская общественная организация историков и краеведов обращается к законодателям с идеей о переименовании реки Шайтанка», — сообщается в официальном Telegram-канале города.

Жители предложили десятки вариантов. Один из сторонников переименования пишет: «Название притягивает проблемы. Нужно переименовать».

Однако, есть и те, кто хочет оставить нынешнее название. «Оставить Шайтанка, пусть история остается историей. Мы- местные, неравнодушные к нашему город», — пишет анонимный автор.

Ранее URA.RU рассказывало, что на территории, где расположена река, формируется современное городское пространство. Проголосовать можно на сайте «Живем на Севере».

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В Салехарде (ЯНАО) жители активно спорят из-за названия реки Шайтанка. Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. «У истоков это была река с другим именем — считают общественники. Сегодня депутаты гордумы Салехарда получили „народную инициативу“. Городская общественная организация историков и краеведов обращается к законодателям с идеей о переименовании реки Шайтанка», — сообщается в официальном Telegram-канале города. Жители предложили десятки вариантов. Один из сторонников переименования пишет: «Название притягивает проблемы. Нужно переименовать». Однако, есть и те, кто хочет оставить нынешнее название. «Оставить Шайтанка, пусть история остается историей. Мы- местные, неравнодушные к нашему город», — пишет анонимный автор. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории, где расположена река, формируется современное городское пространство. Проголосовать можно на сайте «Живем на Севере».
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