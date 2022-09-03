Россияне не отпустили Кадырова в «бессрочный отпуск»

Россияне в соцсетях разочаровались из-за слов Кадырова о «бессрочном отпуске»

04 сентября 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Россияне предложили Рамзану Кадырову возглавить ООН или ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он «засиделся у власти» и заслуживает бессрочный отпуск. Пользователи социальных сетей испугались, что таким образом Кадыров намекает на свою отставку, потому принялись переубеждать его в комментариях. Ранее политолог Сергей Марков отметил, что Рамзан Кадыров отлично бы справился с должностью генерал-губернатора освобожденных регионов. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что отставка Кадыров с поста главы Чечни станет большой потерей для России, RT. Пользователь считает, что Кадырову не стоит навсегда покидать пост главы Чечни Telegram Ряд пользователей отмечал, что сейчас не самое лучшее время для перестановок во власти Telegram Алексей считает, что после ухода Рамзана Кадырова пропадет порядок Telegram Кадырову вновь напомнили, что сейчас не лучшее время для отставки Telegram Пользователь признался, что не согласен со всеми решениями Кадырова, но ему все же стоит продолжить возглавлять Чечню Telegram Zarina напротив призналась, что впервые не согласна с решением Кадырова Telegram Ирина заявила Рамзану Кадырову, что россияне не отпустят его в «бессрочный отпуск» Telegram Пользователь предложил Кадырову возглавить ООН или ОДКБ Telegram

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он «засиделся у власти» и заслуживает бессрочный отпуск. Пользователи социальных сетей испугались, что таким образом Кадыров намекает на свою отставку, потому принялись переубеждать его в комментариях. Ранее политолог Сергей Марков отметил, что Рамзан Кадыров отлично бы справился с должностью генерал-губернатора освобожденных регионов. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что отставка Кадыров с поста главы Чечни станет большой потерей для России, RT.