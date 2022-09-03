Россияне не отпустили Кадырова в «бессрочный отпуск»

Россияне предложили Рамзану Кадырову возглавить ООН или ОДКБ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он «засиделся у власти» и заслуживает бессрочный отпуск. Пользователи социальных сетей испугались, что таким образом Кадыров намекает на свою отставку, потому принялись переубеждать его в комментариях.
Ранее политолог Сергей Марков отметил, что Рамзан Кадыров отлично бы справился с должностью генерал-губернатора освобожденных регионов. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что отставка Кадыров с поста главы Чечни станет большой потерей для России, RT.
Пользователь считает, что Кадырову не стоит навсегда покидать пост главы Чечни
Ряд пользователей отмечал, что сейчас не самое лучшее время для перестановок во власти
Алексей считает, что после ухода Рамзана Кадырова пропадет порядок
Кадырову вновь напомнили, что сейчас не лучшее время для отставки
Пользователь признался, что не согласен со всеми решениями Кадырова, но ему все же стоит продолжить возглавлять Чечню
Zarina напротив призналась, что впервые не согласна с решением Кадырова
Ирина заявила Рамзану Кадырову, что россияне не отпустят его в «бессрочный отпуск»
Пользователь предложил Кадырову возглавить ООН или ОДКБ
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