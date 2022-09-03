Политолог назвал идеальную новую должность для Кадырова

Политолог Марков: Кадырова следует назначит генерал-губернатором освобожденных территорий

04 сентября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров смог бы навести порядок на освобожденных территориях, считает Сергей Марков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех освобожденных регионов Украины после их присоединения. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. Ранее Рамзан Кадыров намекнул на свой уход с поста главы Чечни, заявив, что «засиделся» у власти. Он считает, что заслужил себе «бессрочный отпуск». «Я бы назначил его генерал губернатором всех освобожденных регионов бывшей Украины с неограниченными полномочиями. Через год там все было бы хорошо», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что от главы этих территорий потребуется максимальная жесткость к врагам и к своим управленцам, а Кадыров, по его словам, «способен и на и то и другое». С этой идеей согласился политолог, экс-чиновник администрации президента России и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил, что вероятно президенту России Владимиру Путину Кадыров потребовался на «более остром участке, чем Чечня», сообщает «Царьград». Он считает, что возможность назначения главы Чеченской Республики на пост генерал-губернатора вновь присоединенных территорий звучит очень логично. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех освобожденных регионов Украины после их присоединения. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. Ранее Рамзан Кадыров намекнул на свой уход с поста главы Чечни, заявив, что «засиделся» у власти. Он считает, что заслужил себе «бессрочный отпуск». «Я бы назначил его генерал губернатором всех освобожденных регионов бывшей Украины с неограниченными полномочиями. Через год там все было бы хорошо», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что от главы этих территорий потребуется максимальная жесткость к врагам и к своим управленцам, а Кадыров, по его словам, «способен и на и то и другое». С этой идеей согласился политолог, экс-чиновник администрации президента России и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил, что вероятно президенту России Владимиру Путину Кадыров потребовался на «более остром участке, чем Чечня», сообщает «Царьград». Он считает, что возможность назначения главы Чеченской Республики на пост генерал-губернатора вновь присоединенных территорий звучит очень логично. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину.