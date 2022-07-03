Если «Тайганику» будут хорошо покупать в интернете, ритейлер поставит косметику на полки магазинов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В федеральной сети Л’Этуаль начнут продавать натуральную косметику из ягеля и морошки. Продукцию выпускают в Нижневартовске под брендом «Тайганика». Об этом URA.RU рассказала создатель косметики Светлана Колисниченко.

«Л’Этуаль практически весь наш ассортимент „Тайганики“ берет, который для ежедневного ухода. Например, шампуни, гели для душа, мыло. Косметика — максимально гипоаллергенная, щадящая. Мы используем экстракты из ягеля, хвойные масла, эфирные масла, живицу и, естественно, ягоды: клюква, брусника, морошка», — рассказала корреспонденту URA.RU Колисниченко.

Сейчас предпринимательница совместно с ритейлером интегрируют продукцию с базой данных компании, создают карточки товаров. Купить косметику в Л’Этуаль можно будет уже в сентябре. «Сейчас идет речь о начале интернет-продаж на letu.ru. И дальше они говорят, если это будет интересно продаваться в интернете, тогда они переведут продукцию на физические полки», — уточняет Колисниченко.

Колисниченко также расширяет производство — под своим брендом предпринимательница планирует выпускать крем для кожи. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места. Сейчас отечественные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из Нижневартовска Елена Койнова запустила собственный бренд одежды под своей фамилией. Швея создает уникальные спортивные костюмы и собирается продавать их на маркетплейсах — Wildberries и Lamoda.

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