В Челябинской области глава села застрелил товарища во время охоты

В Уйском районе Челябинской области глава села смертельно ранил друга во время охоты

Проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уйском районе Челябинской области глава Петропавловского сельского поселения Алексей Егоров причинил смертельное ранение своему другу во время ночной охоты. Егоров сам сообщил о ЧП в полицию и скорую помощь, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 сентября, в лесу около села Петропавловка. 57-летний Егоров рассказал, что во время охоты около часа ночи случайно ранил из карабина 56-летнего приятеля. Мужчина получил ранение левого бедра и скончался от кровопотери до приезда скорой помощи», — рассказал источник.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.