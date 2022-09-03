03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Челябинской области глава села застрелил товарища во время охоты

В Уйском районе Челябинской области глава села смертельно ранил друга во время охоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет Фото:

В Уйском районе Челябинской области глава Петропавловского сельского поселения Алексей Егоров причинил смертельное ранение своему другу во время ночной охоты. Егоров сам сообщил о ЧП в полицию и скорую помощь, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 сентября, в лесу около села Петропавловка. 57-летний Егоров рассказал, что во время охоты около часа ночи случайно ранил из карабина 56-летнего приятеля. Мужчина получил ранение левого бедра и скончался от кровопотери до приезда скорой помощи», — рассказал источник.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Уйском районе Челябинской области глава Петропавловского сельского поселения Алексей Егоров причинил смертельное ранение своему другу во время ночной охоты. Егоров сам сообщил о ЧП в полицию и скорую помощь, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 сентября, в лесу около села Петропавловка. 57-летний Егоров рассказал, что во время охоты около часа ночи случайно ранил из карабина 56-летнего приятеля. Мужчина получил ранение левого бедра и скончался от кровопотери до приезда скорой помощи», — рассказал источник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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