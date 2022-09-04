Можно ли публиковать скриншоты своих личных переписок: URA.RU отвечает на вопросы читателей

Юрист Колобаева: публиковать личные переписки допустимо только с согласия участников

04 сентября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

При публикации скриншотов переписки нужно убрать персональные данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скриншоты личных переписок нельзя передать третьим лицам без согласия участников диалога. Об этом сообщила доцент кафедры конституционного права УрГЮУ Наталья Колобаева в рубрике «Вправе знать», которая реализуется совместно с URA.RU и университетом при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Если два человека ведут переписку, то недопустимо передавать ее третьим лицам без согласия участников. Переписку можно обезличить, убрав никнейм или имя, тогда можно ее опубликовать. Если в информации есть имя или другие сведения, которые относятся к персональным данным или являются тайной личной жизни, то публиковать без согласия нельзя», — сообщила Колобаева в разговоре с журналистами. Если группа в соцсети открытая, то переписку можно публиковать, потому что она доступна всем пользователям, сообщила Колобаева. По ее словам, если речь идет о деловой переписке с компаниями об оказании услуг, то тайна охраняться не будет. Но общим правилом является тайна переписки, что зафиксировано Конституцией РФ, сказала специалист. Нарушение тайны переписки влечет уголовную ответственность, но имеет значение, какая информация была разглашена, рассказала Колобаева. За распространение, которое связано с персональными данными, последует дополнительно административная ответственность, при разглашении тайны частной жизни — гражданско-правовая ответственность, отметила она.

Скриншоты личных переписок нельзя передать третьим лицам без согласия участников диалога. Об этом сообщила доцент кафедры конституционного права УрГЮУ Наталья Колобаева в рубрике «Вправе знать», которая реализуется совместно с URA.RU и университетом при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Если два человека ведут переписку, то недопустимо передавать ее третьим лицам без согласия участников. Переписку можно обезличить, убрав никнейм или имя, тогда можно ее опубликовать. Если в информации есть имя или другие сведения, которые относятся к персональным данным или являются тайной личной жизни, то публиковать без согласия нельзя», — сообщила Колобаева в разговоре с журналистами. Если группа в соцсети открытая, то переписку можно публиковать, потому что она доступна всем пользователям, сообщила Колобаева. По ее словам, если речь идет о деловой переписке с компаниями об оказании услуг, то тайна охраняться не будет. Но общим правилом является тайна переписки, что зафиксировано Конституцией РФ, сказала специалист. Нарушение тайны переписки влечет уголовную ответственность, но имеет значение, какая информация была разглашена, рассказала Колобаева. За распространение, которое связано с персональными данными, последует дополнительно административная ответственность, при разглашении тайны частной жизни — гражданско-правовая ответственность, отметила она.