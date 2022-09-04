В США высказались о целях Вашингтона в конфликте на Украине

19FortyFive: власти США не определились с целями на Украине

04 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Власти США не определили цели участия в конфликте на Украине, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США проводят бесцельную и некомпетентную внешнюю политику, вмешиваясь в российско-украинский конфликт. Об этом заявил обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис. «Поскольку мы не знаем, чего пытаемся достичь, никто не может сказать американскому народу, сколько будут стоить эти усилия, как долго они продлятся или даже как будет выглядеть успех. Если это звучит знакомо, то так и должно быть: по сути, это та же самая бесцельная и некомпетентная внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводят десятилетиями», — написал Дэвис. По его мнению, за действиями американского правительства нет рациональных мотивов. «Мы направляем Украине многомиллиардную поддержку, в том числе современное и устаревшее снаряжение, но это не согласованный набор военного снаряжения, связанного с обеспечением определенного потенциала Вооруженных сил Украины. Белый дом вводит несколько траншей санкций против России, но нет объявленной цели того, для чего они предназначены», — отметил обозреватель. Помимо этого, Дэвис раскритиковал инициативу стран «Большой семерки» ввести «потолок цен» на поставки российской нефти. Автор считает, что такое решение отправит цены на топливо «в стратосферу». При этом все предыдущие антироссийские санкции Запада никак не отразились на политике России, заметил обозреватель. Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ и увеличили военное финансирование Украины после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает «Царьград». Известный специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи отмечал, что за подобное решение G7 придется расплачиваться налогоплательщикам из США и Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США проводят бесцельную и некомпетентную внешнюю политику, вмешиваясь в российско-украинский конфликт. Об этом заявил обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис. «Поскольку мы не знаем, чего пытаемся достичь, никто не может сказать американскому народу, сколько будут стоить эти усилия, как долго они продлятся или даже как будет выглядеть успех. Если это звучит знакомо, то так и должно быть: по сути, это та же самая бесцельная и некомпетентная внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводят десятилетиями», — написал Дэвис. По его мнению, за действиями американского правительства нет рациональных мотивов. «Мы направляем Украине многомиллиардную поддержку, в том числе современное и устаревшее снаряжение, но это не согласованный набор военного снаряжения, связанного с обеспечением определенного потенциала Вооруженных сил Украины. Белый дом вводит несколько траншей санкций против России, но нет объявленной цели того, для чего они предназначены», — отметил обозреватель. Помимо этого, Дэвис раскритиковал инициативу стран «Большой семерки» ввести «потолок цен» на поставки российской нефти. Автор считает, что такое решение отправит цены на топливо «в стратосферу». При этом все предыдущие антироссийские санкции Запада никак не отразились на политике России, заметил обозреватель. Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ и увеличили военное финансирование Украины после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть, передает «Царьград». Известный специалист в области энергетики из США Анас Альхаджи отмечал, что за подобное решение G7 придется расплачиваться налогоплательщикам из США и Евросоюза.