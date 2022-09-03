03 сентября 2022
02 сентября 2022

В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем ребенке в ДТП в ХМАО

В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем ребенке в ДТП в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадала женщина Фото:

Младенец не получил травм в аварии на Югорском тракте в Сургуте. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО.

«Ребенок в ДТП не пострадал», — прокомментировали в ведомстве. Там добавили, что травмирована женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.

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Младенец не получил травм в аварии на Югорском тракте в Сургуте. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «Ребенок в ДТП не пострадал», — прокомментировали в ведомстве. Там добавили, что травмирована женщина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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