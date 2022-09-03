В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем ребенке в ДТП в ХМАО

В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем ребенке в ДТП в Сургуте

04 сентября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Младенец не получил травм в аварии на Югорском тракте в Сургуте. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «Ребенок в ДТП не пострадал», — прокомментировали в ведомстве. Там добавили, что травмирована женщина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.

Младенец не получил травм в аварии на Югорском тракте в Сургуте. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «Ребенок в ДТП не пострадал», — прокомментировали в ведомстве. Там добавили, что травмирована женщина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.