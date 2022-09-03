В Сургуте в аварии пострадал 10-месячный ребенок

Пострадавших отправили в больницу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.

Пострадавших отправили в больницу, сообщает «Сургутинформтв». Отмечается, что авария случилась накануне. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, произошла авария с четырьмя пострадавшими. Один из них — 3-летний ребенок.