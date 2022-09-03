03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Сургуте в аварии пострадал 10-месячный ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Пострадавших отправили в больницу Фото:

В Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать.

Пострадавших отправили в больницу, сообщает «Сургутинформтв». Отмечается, что авария случилась накануне. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, произошла авария с четырьмя пострадавшими. Один из них — 3-летний ребенок.

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В Сургуте (ХМАО) на Югорском тракте столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота». В аварии получили травмы 10-месячный ребенок и его мать. Пострадавших отправили в больницу, сообщает «Сургутинформтв». Отмечается, что авария случилась накануне. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, произошла авария с четырьмя пострадавшими. Один из них — 3-летний ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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