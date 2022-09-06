Диетолог Тихомирова объяснила, какая колбаса самая полезная

Самая полезная колбаса содержит наименьшее количество жира, соли и пищевых добавок. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
«Количество пищевых добавок в колбасе может быть различным в зависимости от технических условий приготовления. Если мы любим колбасу, то должны внимательно читать этикетку. Сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель кладет очень много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда всего три пищевых добавки. Максимально полезной будет колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок», — сказала Елена Тихомирова.
Как отметила диетолог, ветчина может стать хорошей альтернативой колбасы. «Если нравится колбаса, то наименее вредной будет ветчина, если мы следим за фигурой. Можно найти низкокалорийные сорта, в которых будет буквально 100 калорий. Также, как и в куриной грудке. Там будет немного жира и около десяти граммов белка. Если человек худеет и ему нравится колбаса, то в идеале это может быть ветчина», — уточнила собеседница агентства.
Специалист посоветовала употреблять не более 50 грамм колбасы за один раз. «Если у человека нет проблем с фигурой, он может есть колбасные изделия в том ритме, в каком привык. А если у человека проблемы с фигурой, но он очень любит колбасу, то можно съедать 50 грамм ветчины на завтрак хоть каждый день, но с учетом общей калорийности продукта», — заключила Тихомирова.
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Самая полезная колбаса содержит наименьшее количество жира, соли и пищевых добавок. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Количество пищевых добавок в колбасе может быть различным в зависимости от технических условий приготовления. Если мы любим колбасу, то должны внимательно читать этикетку. Сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель кладет очень много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда всего три пищевых добавки. Максимально полезной будет колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок», — сказала Елена Тихомирова. Как отметила диетолог, ветчина может стать хорошей альтернативой колбасы. «Если нравится колбаса, то наименее вредной будет ветчина, если мы следим за фигурой. Можно найти низкокалорийные сорта, в которых будет буквально 100 калорий. Также, как и в куриной грудке. Там будет немного жира и около десяти граммов белка. Если человек худеет и ему нравится колбаса, то в идеале это может быть ветчина», — уточнила собеседница агентства. Специалист посоветовала употреблять не более 50 грамм колбасы за один раз. «Если у человека нет проблем с фигурой, он может есть колбасные изделия в том ритме, в каком привык. А если у человека проблемы с фигурой, но он очень любит колбасу, то можно съедать 50 грамм ветчины на завтрак хоть каждый день, но с учетом общей калорийности продукта», — заключила Тихомирова.