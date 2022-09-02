Кремль озвучил планы Путина на Дальнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ озвучил программу Путина на Дальнем Востоке

02 сентября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил планы Путина во время поездки на Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Программа визита президента РФ Владимира Путина, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сначала отправится на Камчатку, где у него запланировал целый рабочий день. Он встретится с участниками молодежного экологического форума „Экосистема. Заповедный край“. Путин проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым и посетит соколиный центр „Камчатка“», — сообщил Песков. Во Владивостоке 6 сентября президент будет наблюдать за активной фазой стратегических учений вооруженных сил «Восток-2022». В этот же день Путин проведет заседание президиума Госсовета, темой которого станет туризм. Президенту проведут презентацию территорий опережающего развития и расскажут о результатах развития Дальнего Востока. Запланирована также встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Перед пленарным заседанием Восточного экономического форума, которое пройдет 7 сентября, Путин намерен пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума. Восточный экономический форум — 2022 пройдет во Владивостоке 5—8 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители стран БРИКС и дружественных государств в АТР.

Программа визита президента РФ Владимира Путина, который начнется 5 сентября, включает посещение сразу двух регионов Дальнего Востока. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сначала отправится на Камчатку, где у него запланировал целый рабочий день. Он встретится с участниками молодежного экологического форума „Экосистема. Заповедный край“. Путин проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым и посетит соколиный центр „Камчатка“», — сообщил Песков. Во Владивостоке 6 сентября президент будет наблюдать за активной фазой стратегических учений вооруженных сил «Восток-2022». В этот же день Путин проведет заседание президиума Госсовета, темой которого станет туризм. Президенту проведут презентацию территорий опережающего развития и расскажут о результатах развития Дальнего Востока. Запланирована также встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Перед пленарным заседанием Восточного экономического форума, которое пройдет 7 сентября, Путин намерен пообщаться с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Главным событием станет выступление президента на пленарке форума. Восточный экономический форум — 2022 пройдет во Владивостоке 5—8 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители стран БРИКС и дружественных государств в АТР.