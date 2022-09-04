Врач дал совет, как пережить резкую смену погоды

Врач Осипов: пережить смену погоды помогут овощи и фрукты

Врач советует принимать лекарства, назначенные ранее, пить витамины и есть достаточно овощей и фруктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов посоветовал, как пережить смену погоды. Он посоветовал есть фрукты и овощи, пить поливитамины и жирные кислоты, а также соблюдать режим сна и оьтдыха.

«Конечно, нужно вовремя принимать все лекарства, которые уже назначены врачом. Кроме того, полезны поливитамины, жирные кислоты Омега-3. Нужно есть достаточно овощей и фруктов. Очень важен полноценный сон и режим сна и отдыха в целом», — приводит слова Осипова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, прежде всего быстрый переход от жары к прохладе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы и спровоцировать проявление тех или иных недугов. Кроме того, в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике. Особенно это ощутимо для тех пациентов, у которых уже есть хронические болезни.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, чем грозит не соблюдение гигиены офисного стола. По его словам, это может привести к тому, что на рабочем месте появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов.