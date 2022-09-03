Вирусолог Малышев рассказал, какие инфекции находятся на офисном столе

Вирусолог Малышев: на рабочем столе в офисе могут находиться кишечные инфекции и яйца глистов

04 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Гигиена офисного стола зависит от человека, который за ним работает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не соблюдение гигиены офисного стола может привести к тому, что на нем появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов. Об этом URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Это связано с тем, какие бактерии и микроорганизмы находятся на руках. Они ведь сами по себе на офисный стол не попадают. В первую очередь, их приносит работающий за этим столом. Еще это зависит от того, какой чистоты или нечистоты у него руки. Где он был, что он делал, ходил ли в туалет и после этого не мыл руки, соответственно могут быть кишечные инфекции. Сейчас было лето, поэтому по столу ползали мухи, иногда тараканы, а они таскают на себе различные вирусы, бактерии. Также на столе могут быть яйца глистов», — заявил Николай Малышев. Инфекционист рекомендовал периодически протирать стол и не складировать на него бумаги. «Время от времени надо протирать стол и следить за его состоянием. Надо стараться, чтобы лишних бумаг не лежало. У нас любят бумагами обложиться, а это пыль, а где пыль, те же глисты и бактерии могут осесть. Также надо обрабатывать телефон, компьютер», — уточнил собеседник агентства. Ранее травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказали, что офисные работники чаще всего страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. В этих случаях человеку потребуется противовоспалительная терапия, массаж и отдых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не соблюдение гигиены офисного стола может привести к тому, что на нем появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов. Об этом URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Это связано с тем, какие бактерии и микроорганизмы находятся на руках. Они ведь сами по себе на офисный стол не попадают. В первую очередь, их приносит работающий за этим столом. Еще это зависит от того, какой чистоты или нечистоты у него руки. Где он был, что он делал, ходил ли в туалет и после этого не мыл руки, соответственно могут быть кишечные инфекции. Сейчас было лето, поэтому по столу ползали мухи, иногда тараканы, а они таскают на себе различные вирусы, бактерии. Также на столе могут быть яйца глистов», — заявил Николай Малышев. Инфекционист рекомендовал периодически протирать стол и не складировать на него бумаги. «Время от времени надо протирать стол и следить за его состоянием. Надо стараться, чтобы лишних бумаг не лежало. У нас любят бумагами обложиться, а это пыль, а где пыль, те же глисты и бактерии могут осесть. Также надо обрабатывать телефон, компьютер», — уточнил собеседник агентства. Ранее травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказали, что офисные работники чаще всего страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. В этих случаях человеку потребуется противовоспалительная терапия, массаж и отдых.