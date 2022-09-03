В Екатеринбурге мусоровоз опрокинул бак на проспекте Космонавтов

Строительный мусор просыпался на проезжую часть, из-за этого на проспекте Космонавтов образовалась пробка
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Возле „Веер Мола“ опрокинулся кузов со строительным мусором, из-за этого на Космонавтов образовалась пробка», — поделился читатель. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что мусоровоз столкнулся с иномаркой. Никто из людей не пострадал, на месте работают инспекторы.
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