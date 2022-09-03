03 сентября 2022

В Екатеринбурге мусоровоз опрокинул бак на проспекте Космонавтов. Фото

В Екатеринбурге мусоровоз опрокинул бак на проспекте Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусоровоз, тбо, крупногабаритный мусор, клешня
Строительный мусор просыпался на проезжую часть, из-за этого на проспекте Космонавтов образовалась пробка Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Возле „Веер Мола“ опрокинулся кузов со строительным мусором, из-за этого на Космонавтов образовалась пробка», — поделился читатель. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что мусоровоз столкнулся с иномаркой. Никто из людей не пострадал, на месте работают инспекторы.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мусоровоз столкнулся с иномаркой, в результате один из баков с мусором опрокинулся. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Возле „Веер Мола“ опрокинулся кузов со строительным мусором, из-за этого на Космонавтов образовалась пробка», — поделился читатель. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что мусоровоз столкнулся с иномаркой. Никто из людей не пострадал, на месте работают инспекторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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