Омбудсмен нашла уральских украинцев на Дне народов Среднего Урала

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: уральские украинцы чувствуют свою защищенность на Урале

04 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова заявила, что уральские украинцы чувствуют свою защищенность на Урале (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что на празднике народов Среднего Урала, который состоялся 4 сентября, были уральские украинцы. Они чувствовали свою защищенность на Урале, заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красиво встретили сегодня День народов Среднего Урала. Можно описывать, какие танцы исполняли наши уральские национальные объединения. А наши уральские украинцы пели в компании, чувствуя свою защищенность здесь, на Урале», — говорится в сообщении. «Когда-то мы сделали все, чтобы уральские грузины понимали, что на этой земле они свои», — добавила омбудсмен. По ее словам, уральцы ценят добрых и талантливых людей. «Никакие разногласия не сломили наших предков разных национальностей, потому что уральцы ценят людей по доброте, талантам и труду, и своих не сдают. Но еще одна причина — прочность корней, глубина духовных и культурных ценностей каждого народа, чьи представители населяют Урал», — отметила Мерзлякова. День народов Среднего Урала отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году — это 4 сентября. В Екатеринбурге праздник прошел в парке Маяковского. Там развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор приготовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкали. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что на празднике народов Среднего Урала, который состоялся 4 сентября, были уральские украинцы. Они чувствовали свою защищенность на Урале, заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красиво встретили сегодня День народов Среднего Урала. Можно описывать, какие танцы исполняли наши уральские национальные объединения. А наши уральские украинцы пели в компании, чувствуя свою защищенность здесь, на Урале», — говорится в сообщении. «Когда-то мы сделали все, чтобы уральские грузины понимали, что на этой земле они свои», — добавила омбудсмен. По ее словам, уральцы ценят добрых и талантливых людей. «Никакие разногласия не сломили наших предков разных национальностей, потому что уральцы ценят людей по доброте, талантам и труду, и своих не сдают. Но еще одна причина — прочность корней, глубина духовных и культурных ценностей каждого народа, чьи представители населяют Урал», — отметила Мерзлякова. День народов Среднего Урала отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году — это 4 сентября. В Екатеринбурге праздник прошел в парке Маяковского. Там развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор приготовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкали. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.