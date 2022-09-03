03 сентября 2022

Омбудсмен нашла уральских украинцев на Дне народов Среднего Урала

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: уральские украинцы чувствуют свою защищенность на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова заявила, что уральские украинцы чувствуют свою защищенность на Урале (архивное фото) Фото:

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что на празднике народов Среднего Урала, который состоялся 4 сентября, были уральские украинцы. Они чувствовали свою защищенность на Урале, заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Красиво встретили сегодня День народов Среднего Урала. Можно описывать, какие танцы исполняли наши уральские национальные объединения. А наши уральские украинцы пели в компании, чувствуя свою защищенность здесь, на Урале», — говорится в сообщении. «Когда-то мы сделали все, чтобы уральские грузины понимали, что на этой земле они свои», — добавила омбудсмен.

По ее словам, уральцы ценят добрых и талантливых людей. «Никакие разногласия не сломили наших предков разных национальностей, потому что уральцы ценят людей по доброте, талантам и труду, и своих не сдают. Но еще одна причина — прочность корней, глубина духовных и культурных ценностей каждого народа, чьи представители населяют Урал», — отметила Мерзлякова.

День народов Среднего Урала отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году — это 4 сентября. В Екатеринбурге праздник прошел в парке Маяковского. Там развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор приготовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкали. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что на празднике народов Среднего Урала, который состоялся 4 сентября, были уральские украинцы. Они чувствовали свою защищенность на Урале, заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красиво встретили сегодня День народов Среднего Урала. Можно описывать, какие танцы исполняли наши уральские национальные объединения. А наши уральские украинцы пели в компании, чувствуя свою защищенность здесь, на Урале», — говорится в сообщении. «Когда-то мы сделали все, чтобы уральские грузины понимали, что на этой земле они свои», — добавила омбудсмен. По ее словам, уральцы ценят добрых и талантливых людей. «Никакие разногласия не сломили наших предков разных национальностей, потому что уральцы ценят людей по доброте, талантам и труду, и своих не сдают. Но еще одна причина — прочность корней, глубина духовных и культурных ценностей каждого народа, чьи представители населяют Урал», — отметила Мерзлякова. День народов Среднего Урала отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году — это 4 сентября. В Екатеринбурге праздник прошел в парке Маяковского. Там развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор приготовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкали. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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