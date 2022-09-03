Губернатор Куйвашев приготовил долму и хинкали на Дне народов Среднего Урала

Губернатор Куйвашев приготовил долму и хинкали на празднике народов Среднего Урала

04 сентября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев посетил праздник народов Среднего Урала Фото: пресс-служба губернатора Свердловской области В парке Маяковского в Екатеринбурге проходит День народов Среднего Урала. Там развернули порядка 30 национальных подворий, участие в мероприятии приняли первые лица города и области, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Где еще, как ни на таких праздниках, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Здесь и блюдо национальной кухни отведать можно, и народную песню в исполнении самодеятельных коллективов послушать, и поближе узнать быт и традиционные промыслы народа. Неслучайно праздник пользуется у жителей региона большой популярностью за свой позитивный настрой, увлекательность и насыщенность», — заявил Куйвашев. В парке Маяковского развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор пригодовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкалей. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В парке Маяковского в Екатеринбурге проходит День народов Среднего Урала. Там развернули порядка 30 национальных подворий, участие в мероприятии приняли первые лица города и области, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Где еще, как ни на таких праздниках, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Здесь и блюдо национальной кухни отведать можно, и народную песню в исполнении самодеятельных коллективов послушать, и поближе узнать быт и традиционные промыслы народа. Неслучайно праздник пользуется у жителей региона большой популярностью за свой позитивный настрой, увлекательность и насыщенность», — заявил Куйвашев. В парке Маяковского развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор пригодовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкалей. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.