Губернатор Куйвашев приготовил долму и хинкали на Дне народов Среднего Урала

Евгений Куйвашев посетил праздник народов Среднего УралаФото: пресс-служба губернатора Свердловской области
В парке Маяковского в Екатеринбурге проходит День народов Среднего Урала. Там развернули порядка 30 национальных подворий, участие в мероприятии приняли первые лица города и области, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Где еще, как ни на таких праздниках, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Здесь и блюдо национальной кухни отведать можно, и народную песню в исполнении самодеятельных коллективов послушать, и поближе узнать быт и традиционные промыслы народа. Неслучайно праздник пользуется у жителей региона большой популярностью за свой позитивный настрой, увлекательность и насыщенность», — заявил Куйвашев.
В парке Маяковского развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор пригодовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкалей. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
В парке Маяковского в Екатеринбурге проходит День народов Среднего Урала. Там развернули порядка 30 национальных подворий, участие в мероприятии приняли первые лица города и области, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Где еще, как ни на таких праздниках, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Здесь и блюдо национальной кухни отведать можно, и народную песню в исполнении самодеятельных коллективов послушать, и поближе узнать быт и традиционные промыслы народа. Неслучайно праздник пользуется у жителей региона большой популярностью за свой позитивный настрой, увлекательность и насыщенность», — заявил Куйвашев. В парке Маяковского развернули более 30 национальных подворий. На армянском подворье губернатор пригодовил долму, а на грузинском раскатал тесто для хинкалей. Помимо Куйвашева в фестивале приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.