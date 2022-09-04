04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Ноябрьске загорелась жилая многоэтажка

МЧС: в Ноябрьске потушили возгорание в квартире многоэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске горел многоквартирный дом Фото:

В Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

«В 17:55 04.09.2022 в городе Ноябрьск на улице Транспортная, произошло возгорание многоквартирного жилого дома. В 18:25 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара. От возгорания пострадала мебель и пол в спальной комнате.

В ликвидации приняли участие 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В ведомстве отмечают, что наряду с сотрудниками федеральной противопожарной службы с огнем боролась добровольная противопожарная команда.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде сгорело строящееся здание. Происшествие произошло ночью 20 августа.

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В Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте. «В 17:55 04.09.2022 в городе Ноябрьск на улице Транспортная, произошло возгорание многоквартирного жилого дома. В 18:25 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара. От возгорания пострадала мебель и пол в спальной комнате. В ликвидации приняли участие 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В ведомстве отмечают, что наряду с сотрудниками федеральной противопожарной службы с огнем боролась добровольная противопожарная команда. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде сгорело строящееся здание. Происшествие произошло ночью 20 августа.
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