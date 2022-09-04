В Ноябрьске загорелась жилая многоэтажка

МЧС: в Ноябрьске потушили возгорание в квартире многоэтажки

В Ноябрьске горел многоквартирный дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

«В 17:55 04.09.2022 в городе Ноябрьск на улице Транспортная, произошло возгорание многоквартирного жилого дома. В 18:25 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара. От возгорания пострадала мебель и пол в спальной комнате.

В ликвидации приняли участие 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В ведомстве отмечают, что наряду с сотрудниками федеральной противопожарной службы с огнем боролась добровольная противопожарная команда.

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