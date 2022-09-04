The Hill: в США признали провальными попытки Вашингтона подорвать экономику РФ

В США признали провальными попытки Вашингтона подорвать экономику РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Америке не удалось подорвать российскую экономику и изолировать страну на мировой арене. Попытки США остановить спецоперацию такими способами провалились, их последствия теперь негативно сказываются на экономике Запада. Об этом заявил руководитель занимающегося изучением стратегических вопросов отделения вашингтонского Института Куинси Джордж Биб.

«Попытки Америки силой заставить Путина отступить, нанеся ущерб российской экономике и изолировав его на мировой арене, ни к чему не привели. […] Российская валюта сегодня сильнее, чем до спецоперации, несмотря на обещание президента Байдена „превратить рубль в руины“. Доходы России от экспорта энергоносителей фактически выросли благодаря более высоким ценам на нефть и нежеланию Запада присоединяться к санкциям», — высказал свое мнение Джордж Биб журналистам газеты The Hill. «Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно», — предупредил он.

По его словам, экономические последствия конфликта на Украине сказываются не только на России, но и на странах Запада. Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты питания. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей. […] Германия, сильно зависящая от поставок энергоносителей из России, в ближайшие месяцы столкнется с серьезными экономическими потрясениями, если нынешние тенденции сохранятся», — предупредил он.

Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ и увеличили военное финансирование Украины после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис подчеркнул, что власти США проводят бесцельную и некомпетентную внешнюю политику, вмешиваясь в российско-украинский конфликт.